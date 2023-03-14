Перерахунок пенсій у березні
На початку березня уряд України збільшив пенсії на 19,7% для понад 10,5 мільйона осіб. Відтак мінімальний розмір підвищення склав 100 гривень, а максимальний — 1 500 гривень.
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Як перевірити суму підвищення
У Пенсійному фонді можна дізнатися результат перерахунку пенсій. Це можна зробити за допомогою вебпорталу.
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Поради, як перевірити розмір пенсії після індексації:
- Зареєструйтеся або авторизуйтеся в особистому кабінеті на вебпорталі. Це можна зробити за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або ID-банкінгу.
- Після цього у бічному меню оберіть розділ Моя пенсія.
- Перегляньте інформацію про перерахунок своєї пенсії.
Як дізнатися розмір пенсії після індексації / Інфографіка Пенсійного фонду