Перерахунок пенсій у березні

На початку березня уряд України збільшив пенсії на 19,7% для понад 10,5 мільйона осіб. Відтак мінімальний розмір підвищення склав 100 гривень, а максимальний — 1 500 гривень.

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Важливо, що проіндексували лише основний розмір пенсії без будь-яких доплат. Відповідно мінімальна пенсія піднялася з майже 2 100 гривень до 2 520 гривень незалежно від віку та стажу.

Як перевірити суму підвищення

У Пенсійному фонді можна дізнатися результат перерахунку пенсій. Це можна зробити за допомогою вебпорталу.

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Поради, як перевірити розмір пенсії після індексації:

Зареєструйтеся або авторизуйтеся в особистому кабінеті на вебпорталі. Це можна зробити за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або ID-банкінгу.

Після цього у бічному меню оберіть розділ Моя пенсія.

Перегляньте інформацію про перерахунок своєї пенсії.

Як дізнатися розмір пенсії після індексації / Інфографіка Пенсійного фонду