З 1 березня українські пенсіонери отримали проіндексовані пенсії. Як зазначалося раніше, підвищення мали отримати усі категорії. Однак відбулися певні зміни.

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Чи отримали нові пенсії особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники бойових дій

Відтак разом із тими, у кого пенсія вище мінімальної, підвищення мало стосуватися й осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій. Адже їхні виплати зараз прив'язані до прожиткового мінімуму, а з березневою індексацією їх хотіли "відв’язати" від цього та встановити конкретну суму.

Проте їхні пенсії залишаться на колишньому рівні. Загальний розмір виплат зараз становить не менше:

  • для інвалідів війни І групи – 13 604 гривень (650% прожиткового мінімуму);
  • для інвалідів війни II групи – 10 988 гривень (525%);
  • для інвалідів війни III групи – 7 534 гривень (360%);
  • для учасників бойових дій – 4 395 гривень (210%).

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Хто взагалі не отримає підвищення до пенсії

Це стосується таких категорій, як:

  • працюючі особи, які мають невеликий страховий стаж та розмір пенсії яких не досягає 2 100 гривень;
  • пенсіонери-прокурори;
  • ті, хто отримують пенсії в розмірі понад максимального розміру, визначеного законом;
  • отримувачам щомісячного довічного грошового утримання.