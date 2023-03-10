С 1 марта украинские пенсионеры получили проиндексированные пенсии. Как уже отмечалось ранее, повышение должны были получить все категории. Однако произошли некоторые изменения.

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Получили ли новые пенсии лица с инвалидностью в результате войны и участники боевых действий

Следовательно, вместе с теми, у кого пенсия выше минимальной, повышение должно касаться и лиц с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий. Ведь их выплаты сейчас привязаны к прожиточному минимуму, а с мартовской индексацией их хотели "отвязать" от этого и установить конкретную сумму.

Однако их пенсии останутся на прежнем уровне. Общий размер выплат сейчас составляет не меньше:

для инвалидов войны I группы – 13 604 гривен (650% прожиточного минимума);

для инвалидов войны II группы – 10 988 гривен (525%);

для инвалидов войны III группы – 7 534 гривен (360%);

для участников боевых действий – 4 395 гривен (210%).

Запомните, что таким лицам могут проиндексировать основной размер пенсии (без надбавок), но общая сумма остается на указанном уровне.

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Кто вообще не получит повышения к пенсии

Это касается таких категорий, как: