Напомним, что с 1 марта почти всем категориям пенсионеров проиндексировали пенсии. Сначала индексация должна была увеличить пенсии на 20%, однако этот размер немного уменьшился – до 19,7%.

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Обратите внимание, что будет индексироваться только основной размер пенсии без каких-либо доплат. Кроме того, получат повышение как работающие пенсионеры, так и неработающие.

Как вырастет минимальная пенсионная выплата

Согласно расчетам, проиндексирована минимальная пенсия с почти 2 100 гривен вырастет до 2 520 гривен независимо от возраста и стажа. В то же время, только на 2 520 гривен сможет рассчитывать неработающий человек.

Следовательно, с новыми пенсиями украинцы смогут получить от 2 760 гривен до 3 120 гривен.

достигли 65 лет, не работают и имеют полный страховой стаж 30 – 35 лет – пенсия будет составлять до 3 120 гривен;

исполнилось 80 лет и имеют страховой стаж 20 – 25 лет – до 3 120 гривен;

в возрасте от 70 до 80 лет, имеющих страховой стаж 30 – 35 лет – до 3 000 гривен;

в возрасте до 70 лет, работающих и имеющих страховой стаж 30 – 35 лет (и лицам с инвалидностью I группы) – до 2 760 гривен.

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Для скольких пенсионеров проиндексировали пенсии

Всего в марте повышение пенсий коснулось 10,5 миллиона человек постарше: