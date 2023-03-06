Напомним, что с 1 марта почти всем категориям пенсионеров проиндексировали пенсии. Сначала индексация должна была увеличить пенсии на 20%, однако этот размер немного уменьшился – до 19,7%.
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Как вырастет минимальная пенсионная выплата
Согласно расчетам, проиндексирована минимальная пенсия с почти 2 100 гривен вырастет до 2 520 гривен независимо от возраста и стажа. В то же время, только на 2 520 гривен сможет рассчитывать неработающий человек.
Следовательно, с новыми пенсиями украинцы смогут получить от 2 760 гривен до 3 120 гривен.
- достигли 65 лет, не работают и имеют полный страховой стаж 30 – 35 лет – пенсия будет составлять до 3 120 гривен;
- исполнилось 80 лет и имеют страховой стаж 20 – 25 лет – до 3 120 гривен;
- в возрасте от 70 до 80 лет, имеющих страховой стаж 30 – 35 лет – до 3 000 гривен;
- в возрасте до 70 лет, работающих и имеющих страховой стаж 30 – 35 лет (и лицам с инвалидностью I группы) – до 2 760 гривен.
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Для скольких пенсионеров проиндексировали пенсии
Всего в марте повышение пенсий коснулось 10,5 миллиона человек постарше:
- 5,2 миллиона "гражданских" пенсионеров, для которых повышение пенсии осуществляется через индексацию на 19,7% показателя средней заработной платы, из которой исчисляется пенсия.
- 4,2 миллиона человек, у которых возрастут пенсии по увеличению на 19,7% фиксированного размера минимальных пенсионных выплат.
- 0,5 миллиона пенсионеров силовых ведомств, для которых весь размер пенсии будет индексирован на 19,7%.
- 94,5 тысячи человек, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, вследствие Чернобыльской катастрофы.