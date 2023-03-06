В феврале 2023 года завершено финансирование помощи на проживание внутренне перемещенных лиц. Вся сумма пособия составила в целом 6,3 миллиарда гривен.

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Из-за чего задерживали выплаты

В министерстве заявили, что есть некоторые ключевые причины, по которым могла произойти задержка выплат:

Могла осуществляться дополнительная проверка и уточнение данных выплат для ВПЛ, ведь еще в прошлом году вся информация находилась в старых информационных системах.

Ввели новую информационную систему, а значит, понадобилось время для того, чтобы научить органы соцзащиты работать с ней.

Кроме того, реестры для ВПЛ по выплатам формируются ежемесячно до 2, 12 и 22 числа. Именно поэтому ВПЛ могут получить помощь в разные периоды. Также на время начисления выплаты влияет то, вовремя ли органы местной власти подают реестры. Несвоевременная подача данных может привести к задержке.

Важно, если у вас возникли вопросы о задержке или невыплате пособия, обращайтесь в органы соцзащиты по месту нахождения на учете. Чтобы узнать точные контактные данные, перейдите по ссылке. Если вопрос не удалось решить, по разъяснениям и помощи в Национальную социальную сервисную службу Украины письмом или по номеру (044) 289-87-89.

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