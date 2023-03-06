У лютому 2023 року завершено фінансування допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб. Уся сума допомоги склала загалом 6,3 мільярда гривень.

Читайте також Якою була середня зарплата українців в перший рік війни

Через що затримували виплати

У міністерстві заявили, що є деякі ключові причини, по яких могла відбутися затримка виплат:

Могла здійснюватися додаткова перевірка та уточнення даних щодо виплат для ВПО, адже ще минулого року уся інформація знаходилася у старих інформаційних системах.

Запровадили нову інформаційну систему, а отже знадобився час для того, щоб навчити органи соцзахисту працювати з нею.

Крім того, реєстри для ВПО щодо виплат формуються щомісяця до 2, 12 та 22 числа. Саме тому ВПО можуть отримати допомогу у різні періоди. Також на час нарахування виплати впливає те, чи вчасно органи місцевої влади подають реєстри. Невчасне подання даних може призводити до затримки.

Важливо, якщо у вас виникли питання щодо затримки чи невиплати допомоги, звертайтеся до органів соцзахисту за місцем перебування на обліку. Щоб дізнатися точні контактні дані перейдіть за посиланням. Якщо питання не вдалося вирішити, за роз'ясненнями й допомогою до Національної соціальної сервісної служби України листом або за номером (044) 289-87-89.

Цікаво Не лише у березні: коли українським пенсіонерам підвищать пенсії у 2023 році

Доплати до мінімальних пенсій у березні

З 1 березня українські пенсіонери отримають додаткові кошти від держави: