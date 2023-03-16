Напомним, с 1 марта украинским пенсионерам проиндексировали пенсии на 19,7%. В среднем, сумма повышения составляет от 400 до 700 гривен.

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Получили ли депутаты повышение к пенсиям

Депутатские пенсии даже без учета надбавок и доплат составляют немалую сумму.

Средний размер пенсии народного депутата Верховной Рады в 2022 году – почти 15 500 гривен без учета доплат, повышений, надбавок и компенсационных выплат. Интересно, что годовая сумма расходов составляла более 136 тысяч гривен.

Для сравнения граждане с минимальной пенсией ежемесячно получают не более 2 100 гривен (без учета мартовской индексации).

Однако по данным в январе 2023 года пенсия нардепа все же немного уменьшилась, но не существенно – до 15 356 гривен, тогда как годовые расходы пока были на уровне почти 11 тысяч гривен.

Размер пенсии депутата Верховной Рады / Источник: "Апостроф"

Какую пенсию получат обычные украинцы

Следует отметить, что индексация в марте затронула только основы пенсии без учета каких-либо других доплат. Соответственно, чем больше у вас пенсия, тем больше будет сумма повышения.

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