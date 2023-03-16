Напомним, с 1 марта украинским пенсионерам проиндексировали пенсии на 19,7%. В среднем, сумма повышения составляет от 400 до 700 гривен.
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Получили ли депутаты повышение к пенсиям
Депутатские пенсии даже без учета надбавок и доплат составляют немалую сумму.
Для сравнения граждане с минимальной пенсией ежемесячно получают не более 2 100 гривен (без учета мартовской индексации).
Однако по данным в январе 2023 года пенсия нардепа все же немного уменьшилась, но не существенно – до 15 356 гривен, тогда как годовые расходы пока были на уровне почти 11 тысяч гривен.
Размер пенсии депутата Верховной Рады / Источник: "Апостроф"
Какую пенсию получат обычные украинцы
Следует отметить, что индексация в марте затронула только основы пенсии без учета каких-либо других доплат. Соответственно, чем больше у вас пенсия, тем больше будет сумма повышения.
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