Нагадуємо, з 1 березня українським пенсіонерам проіндексували пенсії на 19,7%. В середньому сума підвищення становить від 400 до 700 гривень.
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Чи отримали депутати підвищення до пенсій
Депутатські пенсії навіть без урахування надбавок та доплат, становлять чималу суму.
Для порівняння громадяни з мінімальною пенсією щомісяця отримують не більше 2 100 гривень (без врахування березневої індексації).
Однак за даними у січні 2023 року пенсія нардепа все ж трішки зменшилася, але не суттєво – до 15 356 гривень, тоді як річні видатки поки що були на рівні майже 11 тисяч гривень.
Розмір пенсії депутата Верховної Ради / Джерело: "Апостроф"
Яку пенсію отримають звичайні українці
Варто зауважити, що індексація у березні торкнулася лише основи пенсії без врахування будь-яких інших доплат. Відповідно, чим більше у вас пенсія, тим більшою буде сума підвищення.
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