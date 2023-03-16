Нагадуємо, з 1 березня українським пенсіонерам проіндексували пенсії на 19,7%. В середньому сума підвищення становить від 400 до 700 гривень.

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Чи отримали депутати підвищення до пенсій

Депутатські пенсії навіть без урахування надбавок та доплат, становлять чималу суму.

Середній розмір пенсії народного депутата Верховної Ради у 2022 році – майже 15 500 гривень без урахування доплат, підвищень, надбавок та компенсаційних виплат. Цікаво, що річна сума видатків була понад 136 тисяч гривень.

Для порівняння громадяни з мінімальною пенсією щомісяця отримують не більше 2 100 гривень (без врахування березневої індексації).

Однак за даними у січні 2023 року пенсія нардепа все ж трішки зменшилася, але не суттєво – до 15 356 гривень, тоді як річні видатки поки що були на рівні майже 11 тисяч гривень.

Розмір пенсії депутата Верховної Ради / Джерело: "Апостроф"

Яку пенсію отримають звичайні українці

Варто зауважити, що індексація у березні торкнулася лише основи пенсії без врахування будь-яких інших доплат. Відповідно, чим більше у вас пенсія, тим більшою буде сума підвищення.

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