Як отримують пенсію українці
- 8,349 мільйона осіб отримують пенсії через поточні рахунки у банках, на картки.
- 2,355 мільйона – через відділення Укрпошти.
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На рахунки яких банків приходить найбільше пенсій
Згідно з даним Пенсійного фонду, найчастіше гроші населенню приходить на рахунки Приватбанку – 54,2% від загального обсягу виплат. Таким чином пенсію у Приватбанку отримують 4,527 мільйона осіб.
- На другому місці державний Ощадбанк – 35,8%, пенсії одержують 2,989 мільйона осіб.
- Райффайзен Банк закриває трійку лідерів. На рахунки іноземних банківських груп надходить 4% від загального обсягу нарахувань – отримують 330,5 тисяч осіб.
Дана про розподіл банків що здійснюють пенсійні виплати / Інфографіка ПФУ