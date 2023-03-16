Як отримують пенсію українці

  • 8,349 мільйона осіб отримують пенсії через поточні рахунки у банках, на картки.
  • 2,355 мільйона – через відділення Укрпошти.

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На рахунки яких банків приходить найбільше пенсій

Згідно з даним Пенсійного фонду, найчастіше гроші населенню приходить на рахунки Приватбанку – 54,2% від загального обсягу виплат. Таким чином пенсію у Приватбанку отримують 4,527 мільйона осіб.

  • На другому місці державний Ощадбанк – 35,8%, пенсії одержують 2,989 мільйона осіб.
  • Райффайзен Банк закриває трійку лідерів. На рахунки іноземних банківських груп надходить 4% від загального обсягу нарахувань – отримують 330,5 тисяч осіб.

Банки де українці отримують пенсії - дані Пенсійного фонду

Дана про розподіл банків що здійснюють пенсійні виплати / Інфографіка ПФУ