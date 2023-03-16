Как получают пенсию украинцы

  • 8,349 миллиона человек получают пенсии через текущие счета в банках, на карты.
  • 2,355 миллиона – через отделение Укрпочты.

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На счета каких банков приходит больше пенсий

Согласно данным Пенсионного фонда, чаще всего деньги населению приходят на счета Приватбанка – 54,2% от общего объема выплат. Таким образом, пенсию в Приватбанке получают 4,527 миллиона человек.

  • На втором месте государственный Сбербанк – 35,8%, пенсии получают 2,989 млн человек.
  • Райффайзен Банк закрывает тройку лидеров. На счета иностранных банковских групп поступает 4% от общего объема начислений – получают 330,5 тысячи человек.

Банки, где украинцы получают пенсии - данные Пенсионного фонда

Данная о распределении банков, осуществляющих пенсионные выплаты / Инфографика ПФУ