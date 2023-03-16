Как получают пенсию украинцы
- 8,349 миллиона человек получают пенсии через текущие счета в банках, на карты.
- 2,355 миллиона – через отделение Укрпочты.
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На счета каких банков приходит больше пенсий
Согласно данным Пенсионного фонда, чаще всего деньги населению приходят на счета Приватбанка – 54,2% от общего объема выплат. Таким образом, пенсию в Приватбанке получают 4,527 миллиона человек.
- На втором месте государственный Сбербанк – 35,8%, пенсии получают 2,989 млн человек.
- Райффайзен Банк закрывает тройку лидеров. На счета иностранных банковских групп поступает 4% от общего объема начислений – получают 330,5 тысячи человек.
Данная о распределении банков, осуществляющих пенсионные выплаты / Инфографика ПФУ