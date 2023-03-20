Однак, спеціальні пенсії буде проіндексовано пізніше – з 1 липня. Тоді ж підвищаться і пенсії науковців.

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Чому так відбувається

З 2016 року спеціальні пенсії для держслужбовців заморозили. Через це деяких пенсіонерів без заяви з цих пенсій на звичайні пенсії за віком. Саме тому цей вид пенсії 7 років не індексується і не підвищується. Однак, оскільки такі пенсії були значно вищими, частина людей досі отримує ці виплати.

За подальших масових перерахунків Пенсійному фонду давалося завдання перевірити пенсії держслужбовців і порівняти, чи вигідно їм переходити зі своїх «заморожених» пенсій на звичайні пенсії, які хоч трохи, але підвищуються. У результаті людей без їхньої заяви переводили на вигідніший розрахунок навіть без їхньої згоди. Тобто діяли на благо. І це прописано на законодавчому рівні. При цьому за держслужбовцями залишалося право написати заяву і з принципу повернутися на свою спеціальну пенсію. Але очевидно, що робити це невигідно, – пояснює незалежний консультант Сергій Коробкін.

У 2022 році ці пенсії вирішили все ж таки проіндексувати, проте після початку повномасшабної війни це відклали до кінця воєнного стану. Проте 24 лютого 2023 року Кабінет Міністрів ухвалив нову постанову, згідно з якою пенсії держслужбовців, а також науковців проіндексують на 19,7%.

Зверніть увагу! В постанові зазначено, що якщо людина повернеться на свою спеціальну пенсію, то її теж проіндексують.

Тобто, з 1 березня звичайну пенсію проіндексували на загальних умовах. Після того, як ви дізнаєтесь її новий розмір, можна прийняти рішення, чи варто повертатися на спеціальну пенсію.

Як саме відбувається індексація пенсій