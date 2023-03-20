Однак, спеціальні пенсії буде проіндексовано пізніше – з 1 липня. Тоді ж підвищаться і пенсії науковців.
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Чому так відбувається
З 2016 року спеціальні пенсії для держслужбовців заморозили. Через це деяких пенсіонерів без заяви з цих пенсій на звичайні пенсії за віком. Саме тому цей вид пенсії 7 років не індексується і не підвищується. Однак, оскільки такі пенсії були значно вищими, частина людей досі отримує ці виплати.
За подальших масових перерахунків Пенсійному фонду давалося завдання перевірити пенсії держслужбовців і порівняти, чи вигідно їм переходити зі своїх «заморожених» пенсій на звичайні пенсії, які хоч трохи, але підвищуються. У результаті людей без їхньої заяви переводили на вигідніший розрахунок навіть без їхньої згоди. Тобто діяли на благо. І це прописано на законодавчому рівні. При цьому за держслужбовцями залишалося право написати заяву і з принципу повернутися на свою спеціальну пенсію. Але очевидно, що робити це невигідно, – пояснює незалежний консультант Сергій Коробкін.
У 2022 році ці пенсії вирішили все ж таки проіндексувати, проте після початку повномасшабної війни це відклали до кінця воєнного стану. Проте 24 лютого 2023 року Кабінет Міністрів ухвалив нову постанову, згідно з якою пенсії держслужбовців, а також науковців проіндексують на 19,7%.
Тобто, з 1 березня звичайну пенсію проіндексували на загальних умовах. Після того, як ви дізнаєтесь її новий розмір, можна прийняти рішення, чи варто повертатися на спеціальну пенсію.
Як саме відбувається індексація пенсій
- Цьогоріч в Україні провели наймасштабнішу в історії індексацію пенсій. В середньому пенсія зросла чи ще зросте на 19,7%, тобто десь на 600 гривень. Якщо раніше середня пенсія для пенсіонерів, які не працюють, була на рівні 4 622,59 гривні, то зараз – 5 219,69 гривні.
- Індексація застосовується до "голої" пенсії, без урахування надбавок.