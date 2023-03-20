Новые пенсии для украинцев

Как отметила на своей странице в Facebook председатель Комитета по социальной политике и защите прав ветеранов Галина Третьякова, закон о благотворительных взносах на выплату пенсий позволяет делать это в пользу конкретного человека, то есть кому-то из родственников или близких.

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Закон, принятый Верховной Радой в 2022 году, разрешает осуществлять благотворительные взносы на выплату пенсий. Такие взносы можно делать в пользу конкретного человека, уже получающего пенсию и имеющего счет в Пенсионном фонде, или обезличенно,

– пишет Галина Третьякова.

На самом деле, пожертвования не ограничиваются только родственниками или близкими. Ее могут осуществить любые граждане, проживающие на территории Украины или за границей.

Кому поднимут выплаты в апреле

После мартовской индексации не все пенсионеры получили дополнительные средства к пенсиям. Некоторым из них повышение насчитают в апреле. Это касается пенсионеров, которые продолжают работать. Таких в Украине – около 0,6 миллиона человек.

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Однако у пенсионеров, продолжающих работать, увеличился стаж, а следовательно перерасчет произойдет с учетом обновленного стажа.

Схожая ситуация произойдет и с пенсиями ученых, госслужащих и работников органов местного самоуправления. Только им индексацию насчитают только в июле.