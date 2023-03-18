Кто имеет право на досрочную пенсию
Военнослужащие, начальствующий и рядовой состав органов внутренних дел, полицейские, принимавшие участие в боевых действиях, могут претендовать на досрочную пенсию.
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Что нужно, чтобы пойти на досрочную пенсию
Чтобы подать на досрочную пенсию, при достижении определенного возраста и накоплении необходимого размера страхового стажа, необходимо предоставить в Пенсионный фонд следующие документы:
- паспорт,
- документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика,
- документы о стаже,
- документы, удостоверяющие особый статус личности, а именно удостоверение участника боевых действий и справка о периоде (периодах) участия в боевых действиях.
Как подать документы, необходимые для назначения пенсии
Заявление о назначении пенсии подается заявителем:
- в сервисный центр Пенсионного фонда Украины лично;
- или может подаваться вместе со сканированными копиями документов, которые соответствуют оригиналам документов и пригодны для восприятия их содержания через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированной электронной подписи или электронной системы BankID.