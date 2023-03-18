Хто має право на дострокову пенсію

Військовослужбовці, начальницький і рядовий складу органів внутрішніх справ, поліцейські, які брали участь у бойових діях, можуть претендувати на дострокову пенсію.

Цікаво На картку чи через відділення Укрпошти: як найчастіше отримують пенсії українці

Однак за умови досягнення 55 років для чоловіків та 50 років – жінок. Також ще однією умовою дострокового виходу на пенсію є накопичення відповідного розміру страхового стажу: для чоловіків – не менше 25 років, для жінок – не менше 20 років.

Що потрібно аби податись на дострокову пенсію

Щоб податись на дострокову пенсію, за умови досягнення певного віку та накопичення необхідного розміру страхового стажу, необхідно надати до Пенсійного фонду такі документи:

паспорт,

документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків,

документи про стаж,

документи, які засвідчують особливий статус особи, а саме, посвідчення учасника бойових дій та довідка про період (періоди) участі у бойових діях.

Як подати документи, необхідні для призначення пенсії

Заява про призначення пенсії подається заявником:

до сервісного центру Пенсійного фонду України особисто;

або може подаватись разом зі сканованими копіями документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису або електронної системи BankID.

Важливо! Військова служба у складі діючої армії в період бойових дій зараховується до стажу роботи на підставі довідок територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які видаються в порядку, що визначається Міноборони.