Пенсии украинских прокуроров равны великобританским

По данным Пенсионного фонда, в 2022 году прокуроры получали в среднем пенсию на уровне около 22 тысяч гривен. Годовая сумма расходов составляла почти два миллиона – 1 754 280 гривен.

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То есть, по курсу НБУ, прокуроры получают около 600 евро. Обратите внимание, что в данную сумму не учтены многочисленные доплаты, повышения, надбавки и компенсации.

Пенсии прокуроров за 2022 год / Источник: "Апостроф"

Если учесть такой размер выплат, то прокурорские пенсии в Украине превышают даже европейские и равны британским.

Сколько получают прокуроры в Европе

Размер пенсий для прокуроров в Европе выглядит гораздо скромнее, чем в Украине. К примеру, в Болгарии и Румынии они получают 130 и 175 евро соответственно.

в Литве – 220 евро;

в Эстонии – 230 евро;

в Латвии – 300 евро;

в Польше – 450 евро.

Интересно, что сравнить украинские пенсии прокуроров можно только с пенсиями прокуроров в Великобритании. Там бывшие служащие получают 900 евро ежемесячно, однако 20% из этих средств идет на налоги. То есть "чистыми" они получают 720 евро.

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А что там с пенсиями депутатов

И хотя депутаты получают меньшие пенсии, чем прокуроры, но все же сравнивая их суммы с пенсиями обычных украинцев, между ними возникает финансовая пропасть.

Без надбавок или доплат украинские депутаты получают сейчас более 15 тысяч гривен.

В декабре 2022 года точный размер пенсии составил – почти 15 500 гривен, а в январе 2023 немного меньше – до 15 356 гривен.