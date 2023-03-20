Украинские пенсии в оккупации

Юрист Максим Боярчуков, в комментарии 24 Каналу, объяснил, что за украинцами, оказавшимися на временно оккупированных территориях в результате вооруженной агрессии России, сохраняется право на начисление и получение пенсий, предусмотренных законодательством.

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Максим Боярчуков Управляющий партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры" По состоянию на сегодняшний день, начиная со дня полномасштабного вторжения, государство продолжает начислять пенсии в полном объеме за каждый месяц. Те пенсионеры, которые получали пенсии на банковскую карту и продолжают ее получать, однако из-за отсутствия банковских отделений и отделений Укрпочты украинцы не могут получить наличные. Пенсионерам, которые проживают на временно оккупированных территориях и не могут получать пенсию лично (через Укрпочту – 24 Канал), при необходимости могут перевести выплаты на банковскую карту.

Кабмин урегулировал выплату пенсий и социальной помощи лицам, находящимся на временно оккупированных территориях, путем принятия постановления № 457, которым предусмотрено, что для лиц, проживающих в населенных пунктах, находящихся во временной оккупации, окружении, начислении и выплате всех причитающихся выплат (пенсий, социальных пособий, льгот и субсидий и так далее) продолжается в полном объеме с учетом нескольких особенностей.

Так что в случае невозможности доставки Укрпочтой пенсий, денежной помощи, невыплаченные суммы включаются в выплату в последующих выплатных периодах.

То есть человек сможет получить пенсию за тот период, когда не мог ее получить и находился на временно оккупированных территориях,

– объясняет юрист.

Как перевести пенсию на карту с помощью ПФУ

Боярчуков напоминает, что украинцы могут попытаться перевести пенсию на карту с помощью Портала электронных услуг ПФУ. Для этого нужно:

зайти на портал электронных услуг ПФУ и авторизоваться;

найти и выбрать пункт "О пенсионном обеспечении";

выбрать раздел "Внесение изменений в пенсионное дело", – Заявление об изменении способа выплаты пенсии;

заполнить всю необходимую информацию (подсказки будут на экране);

загрузить отсканированные документы – паспорт, идентификационный код, заявление по реквизитам из банка;

заявку необходимо подписать собственной электронной подписью (ЭЦП можно сделать с помощью онлайн-банкинга).

У банковской карты истек срок действия

Также возникают проблематические вопросы, когда истекает срок действия банковской карты, на которую осуществлялись пенсионные поступления. В этом случае человек может попытаться открыть виртуальную банковскую карту и перевести пенсионные выплаты на такую карту способом, приведенным выше.

Если такой возможности нет, пенсионные выплаты в любом случае будут поступать и храниться до дня, когда человек сможет восстановить банковскую карту и предоставить реквизиты счета для поступления пенсионных выплат.

Какие сейчас пенсии в Украине

В 2023 году 10,5 миллиона человек проиндексируют пенсии: кто-то уже получил большие выплаты, а кому-то нужно подождать до 1 апреля и 1 июля.

Минимально пенсия вырастет на 100 гривен. Такую надбавку получат новоиспеченные пенсионеры, вышедшие на пенсию в 2020 – 2022 годах.

Другие могут рассчитывать на среднюю индексацию в размере 600 гривен, а максимальную – 1 500 гривен.

В общей сложности пенсии поднимут на 19,7%. Но эту прибавку будут вычислять от базовой пенсии. То есть если пенсионер имеет пенсию 2 500 гривен и еще 500 гривен доплата, то индексацию применят только до 2 500 тысяч гривен.