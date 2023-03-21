Можуть позбавити пенсії чи ні

Українці похилого віку можуть отримувати матеріальну допомогу від міжнародних організацій. Однак усіх хвилює чи не буде це приводом для позбавлення пенсії в Україні.

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Як повідомляють у Мінсоцполітики, за українським законодавством пенсії громадянам країни виплачують згідно з чинними правилами. Тобто, якщо пенсія виплачується на банківський рахунок, у момент зарахування кошти стають власністю людини.

Важливо, що за законом України пенсіонерів не можуть позбавити пенсії. якщо вона чи він отримують матеріальну допомогу за кордоном.

Як бути із пенсіями в окупації

Пенсіонери скаржаться, що не можуть отримати свої пенсії на тимчасово окупованих територіях. Однак за ними зберігається право на нарахування та отримання коштів, які передбачені українським законодавством.

Тобто держава продовжує нараховувати пенсії у повному обсязі за кожен місяць.

Як розповів 24 Каналу Максим Боярчуков, керуючий партнер юридичної компанії "Максим Боярчуков та Партнери", пенсіонери, які отримували пенсії на банківську карту і далі її продовжують отримувати. Але, однак через відсутність банківських відділень та відділень Укрпошти українці не можуть отримати готівку.

Пенсіонерам, які мешкають на тимчасово окупованих територіях і не можуть отримувати пенсію особисто (через Укрпошту – 24 Канал), за необхідності можуть перевести виплати на банківську картку,

– каже співрозмовник.

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У такому разі українцям радять спробувати за допомогою вебпорталу ПФУ переказати пенсію на карту: