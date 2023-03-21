Можуть позбавити пенсії чи ні
Українці похилого віку можуть отримувати матеріальну допомогу від міжнародних організацій. Однак усіх хвилює чи не буде це приводом для позбавлення пенсії в Україні.
Читайте також Чи відбудеться весняна індексація спеціальних пенсій
Як повідомляють у Мінсоцполітики, за українським законодавством пенсії громадянам країни виплачують згідно з чинними правилами. Тобто, якщо пенсія виплачується на банківський рахунок, у момент зарахування кошти стають власністю людини.
Як бути із пенсіями в окупації
Пенсіонери скаржаться, що не можуть отримати свої пенсії на тимчасово окупованих територіях. Однак за ними зберігається право на нарахування та отримання коштів, які передбачені українським законодавством.
Як розповів 24 Каналу Максим Боярчуков, керуючий партнер юридичної компанії "Максим Боярчуков та Партнери", пенсіонери, які отримували пенсії на банківську карту і далі її продовжують отримувати. Але, однак через відсутність банківських відділень та відділень Укрпошти українці не можуть отримати готівку.
Пенсіонерам, які мешкають на тимчасово окупованих територіях і не можуть отримувати пенсію особисто (через Укрпошту – 24 Канал), за необхідності можуть перевести виплати на банківську картку,
– каже співрозмовник.
До теми Деяким українцям виплатять кошти у разі каліцтва або смерті через війну
У такому разі українцям радять спробувати за допомогою вебпорталу ПФУ переказати пенсію на карту:
- зайдіть на портал електронних послуг ПФУ та авторизуйтеся;
- знайдіть та виберіть пункт "Про пенсійне забезпечення";
- оберіть розділ "Внесення змін до пенсійної справи", – Заява про зміну способу виплати пенсії;
- заповніть всю необхідну інформацію (підказки будуть на екрані);
- завантажте відскановані документи – паспорт, ідентифікаційний код, заяву з реквізитами з банку;
- заявку необхідно підписати власним електронним підписом (ЕЦП можна зробити за допомогою онлайн банкінгу).