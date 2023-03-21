Другий транш Україна отримала в рамках макрофінансової допомоги від ЄС на 18 мільярдів євро.

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Сьогодні ми виплатили ще 1,5 мільярда євро Україні. Наша підтримка допомагає Україні функціонувати, захищаючись. Вона також твердо ставить Україну на її шлях до ЄС, підтримуючи реформи – наприклад, ефективне управління та фінансову стабільність. Разом ми пишемо європейське майбутнє України,

– написала Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо! 17 січня Україна отримала перший транш у розмірі 3 мільярди євро у межах програми макрофінансової допомоги.

Today we disbursed another €1.5 billion to Ukraine.



Our support helps keep Ukraine running, while defending itself.



And puts Ukraine firmly on its EU path by supporting reforms - good governance and financial stability, for example.



Together we’re writing Ukraine’s future pic.twitter.com/O3HJn0JrRF — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 21, 2023

Що цьому передувало