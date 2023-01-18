Об этом 24 Каналу рассказал экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он отметил, что ЕС сначала думал выделить нам эти деньги вообще без каких-либо условий, однако некоторые страны высказались против.

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Как будут предоставляться Украине деньги и на что пойдут

Пендзин отметил, что 3 миллиарда евро должны поступить уже к концу этого месяца, а затем раз в квартал Украине будет перечисляться сумма равными частями. Это позволит нам профинансировать социальные расходы, то есть, эти деньги точно пойдут на выполнение государством обязательств перед собственным населением.

Это очень долгосрочный кредит, беспроцентный. Проценты погашаются за счет средств стран Евросоюза. Первые 10 лет мы не делаем вообще никаких выплат, а с 11 года мы начинаем медленно возвращать те деньги,

– объяснил экономист.

Но, заметил он, когда поднимался вопрос о 18 миллиардах евро, немцы сразу заговорили, чтобы дать Украине эти деньги в виде гранта, то есть безвозвратной помощи. Однако Венгрия и некоторые другие страны ЕС настояли на предоставлении кредита.

Теоретически есть шанс, что по истечении тех 10 льготных лет, где мы ни копейки не платим, – нам эти деньги спишут,

– подчеркнул Пендзин.

По его словам, вероятность этого очень велика, поэтому эти деньги могут превратиться в гранты. Соответственно, есть шанс, что те 18 миллиардов евро, в конечном счете, Евросоюз спишет Украине, особенно если на тот момент наша страна уже будет в ЕС.

Пендзин объяснил, чем особы 18 миллиардов евро помощи Украине от ЕС: смотрите видео

ЕС выдвинул Украине некоторые требования

Экономист отметил, что ЕС сначала думал выделить нам эти 18 миллиардов евро вообще без каких-либо условий, как это делают американцы через механизм Всемирного банка, давая гранты без дополнительных требований. Единственное – данный механизм предоставления грантов предполагает достаточно жесткий контроль над последующим их использованием.

Но окончательный вариант предоставления 18 миллиардов таков: первые 3 миллиарда мы получим без дополнительных требований, а остальные деньги – параллельно с выполнением Украиной определенных политических требований,

– объяснил Пендзин.

По его словам, эти условия совпадают с требованиями, которые Украина должна выполнить для приближения к Евросоюзу. Речь, в частности, о борьбе с коррупцией. Поэтому это не противоречит целям украинского общества и тем подходам, которые есть по нашему движению в ЕС.

Он добавил, что в целом предоставление нам денег более чем на 30 лет беспрецедентно со стороны ЕС. Обычно он не предоставлял так надолго, в том числе и Украине. Хотя и война в нашей стране, которая сейчас идет на территории Европы, тоже беспрецедентное явление.

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