Венгрия продолжает терять рычаги влияния на ЕС. Страна, которая зависит от финансирования Евросоюза, может забыть о средствах, если не будет заниматься устранением коррупции.

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Венгрии дали 2 года на поправку

Причиной принятия решения Комитетом постоянных представителей стали нарушение принципов верховенства права в Венгрии, относящиеся:

государственных закупок,

эффективности действий прокуратуры,

а также борьбы с коррупцией.

Следовательно, пока страна не устранит эти нарушения, до этого времени не будет возможности рассчитывать на бюджетные обязательства в размере 6,3 миллиарда евро.

Заметим, что соответствующие ограничения носят временный характер. Их могут полностью отменить, если страна исправит ситуацию полностью. Для этого Венгрии дают два года.

Добавим, что, несмотря на это, Венгрия. получит 5,8 миллиарда евро. Эти средства будут выделены из фонда ЕС для восстановления экономики после пандемии (RRP).

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