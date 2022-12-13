Венгрия продолжает терять рычаги влияния на ЕС. Страна, которая зависит от финансирования Евросоюза, может забыть о средствах, если не будет заниматься устранением коррупции.
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Венгрии дали 2 года на поправку
Причиной принятия решения Комитетом постоянных представителей стали нарушение принципов верховенства права в Венгрии, относящиеся:
- государственных закупок,
- эффективности действий прокуратуры,
- а также борьбы с коррупцией.
Следовательно, пока страна не устранит эти нарушения, до этого времени не будет возможности рассчитывать на бюджетные обязательства в размере 6,3 миллиарда евро.
Заметим, что соответствующие ограничения носят временный характер. Их могут полностью отменить, если страна исправит ситуацию полностью. Для этого Венгрии дают два года.
Добавим, что, несмотря на это, Венгрия. получит 5,8 миллиарда евро. Эти средства будут выделены из фонда ЕС для восстановления экономики после пандемии (RRP).
Венгрия сняла вето на помощь Украине
- Накануне стало известно, что Венгрия, которая за последние недели блокировала помощь для Украины, сняла вето. Поэтому послы ЕС единогласно одобрили пакет в размере 18 миллиардов евро.
- В то же время, следует не забывать, что Венгрия продолжает блокировать санкции против России. В Будапеште цинично заявляют, что 9 пакет "угрожает венгерской безопасности". Да и сам глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечает, что санкционная политика ЕС против страны-агрессорки – "провальная".
- Неделей ранее премьер Венгрии Виктор Орбан решил оправдаться. Он цинично соврал, что его страна не ветировала помощь ЕС для Украины. Соответствующие заявления он назвал фейковыми, а также отметил, что никакого шантажа не будет.
- К слову, Венгрия продолжает подыгрывать Путину. Так, страна "отстояла" право платить за российскую нефть более 60 долларов за баррель. Заметим, что именно такой финансовый потолок определили в рамках нефтяного эмбарго. Но в Будапеште и в этот раз нашли возможность поддерживать Кремль.