Угорщина продовжує втрачати важелі впливу на ЄС. Країна, котра залежна від фінансування Євросоюзу, може забути про кошти, якщо не займатиметься усуненням корупції.

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Угорщині дали 2 роки на виправлення

Причиною ухвалення відповідного рішення Комітетом постійних представників стали порушення принципів верховенства права в Угорщині, які стосуються:

державних закупівель,

ефективності дій прокуратури,

а також боротьби з корупцією.

Відтак, поки країна не усуне ці порушення, доти не матиме можливості розраховувати на бюджетні зобов'язання у розмірі 6,3 мільярда євро.

Зауважимо, що відповідні обмеження мають тимчасовий характер. Їх можуть повністю скасувати, якщо країна виправить ситуацію повністю. На це Угорщині дають два роки.

Додамо, що попри це Угорщина отримає 5,8 мільярда євро. Ці кошти виділять з фонду ЄС для відновлення економіки після пандемії (RRP).

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