Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про передачу коштів 25 квітня. Вона відзначила, що Єврокомісія допомагає Україні боротись з Росією.

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Що відомо про нову допомогу від ЄС

Сьогодні (25 квітня – 24 Канал) ми надаємо Україні ще 1,5 мільярда євро в рамках нашого річного пакета макрофінансової допомоги,

– написала Урсула фон дер Ляєн.

Посадовиця відзначила, що Європейський Союз продовжуватиме допомагати Україні протистояти агресії Росії, а також підтримувати:

роботу українських інституцій та інфраструктури;

проведення важливих реформ.

Допомога Україні від Єврокомісії