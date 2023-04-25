Скоро США поставлять до Німеччини танки М1 Abrams. Генерал Патрік Райдер повідомив, що їх не передадуть Україні – вони використовуватимуться лише для навчань українських підрозділів й відрізнятимуться від бойових танків, які передадуть Києву окремо.

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Навчальні танки відрізняються від бойових

Патрік Райдер сказав, що навчальні танки, які поїдуть до Німеччини, виділили не із запасів Армії США, а з інших місць зберігання. Це дозволить пришвидшити підготовку та пересилання бойових машин Україні.

Ці танки (які поїдуть до Німеччини) призначатимуться лише для тренувань. Це не ті оновлені танки, які згодом поїдуть в Україну,

– пояснив він.

Раніше повідомлялося, що на підготовку до Німеччину поїдуть орієнтовно 250 українських військовослужбовців. Деякі вчитимуться безпосередньо керувати танками, а інші будуть навчатися, як їх ремонтувати та обслуговувати.

Коли Abrams поїдуть в Україну

Райдер заявив, що очікує постачання танків безпосередньо в Україну після завершення остаточної підготовки особового складу ЗСУ. За його словами, перекидання М1 Abrams відбудеться "впродовж періоду до кінця року".

Він додав, що бойові М1 Abrams будуть оснащувати згідно зі специфікою бойових дій в Україні.

Нагадаємо, що США має поставити Україні 31 танк Abrams. Про це 25 січня 2023 року повідомив президент США Джо Байден.



Характеристики танку M1 A2 Abrams / інфографіка 24 Каналу