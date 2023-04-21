Танки мають прибути на німецький полігон Графенвер наприкінці травня 2023 року. Через декілька тижнів після цього українські військові розпочнуть навчання, які триватимуть орієнтовно 10 тижнів.
Дивіться також "Великий вибух" – чого Захід очікує від контрнаступу ЗСУ: що про Україну пишуть західні ЗМІ
Що відомо про навчання українців на танках Abrams
Ця ідея полягає в тому, щоб українські війська пройшли підготовку до того моменту, коли оновлені танки будуть готові та можуть виконувати бойові завдання. Ці машини переоснащуються під потреби України,
– заявило видання.
Додали також, що навчання відбуватимуться на танках не з-поміж тих, які США передадуть Україні. Натомість у США оновлюють 31 бойовий танк M1A1, щоб відправити для ЗСУ.
Видання зазначило, що це рішення ухвалили 21 квітня під час зустрічі Контактної групи у форматі "Рамштайн".
Офіційні особи також запевнили, що орієнтовно 250 українських військовослужбовців пройдуть підготовку. Деякі навчатимуться керувати танками, інші бійці будуть ремонтувати та обслуговувати їх.
Передача Abrams Україні: коротко
- 25 січня 2023 року президент США Джо Байден заявив, що їхня країна передасть нашій державі 31 танк Abrams.
- Військовий експерт Петро Черник розповідав, що танки М1А1 Abrams на порядок кращі за все, що росіяни використовують на полі бою. За його словами, російські Т-54, Т-55 не можуть витримати прямої конкуренції з Abrams. Експерт порівняв російську техніку із "Запорожцем" 1960-х років, а американський танк – з машиною Ford 1970-х. Тобто, очевидно те, що в російської техніки немає шансів.
- Варто додати, що буквально 12 квітня прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Україна отримає додаткову зброю від Сполучених Штатів Америки. Мовиться про Abrams та бойові машини піхоти Bradley.