Танки мають прибути на німецький полігон Графенвер наприкінці травня 2023 року. Через декілька тижнів після цього українські військові розпочнуть навчання, які триватимуть орієнтовно 10 тижнів.

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Що відомо про навчання українців на танках Abrams

Ця ідея полягає в тому, щоб українські війська пройшли підготовку до того моменту, коли оновлені танки будуть готові та можуть виконувати бойові завдання. Ці машини переоснащуються під потреби України,

– заявило видання.

Додали також, що навчання відбуватимуться на танках не з-поміж тих, які США передадуть Україні. Натомість у США оновлюють 31 бойовий танк M1A1, щоб відправити для ЗСУ.

Видання зазначило, що це рішення ухвалили 21 квітня під час зустрічі Контактної групи у форматі "Рамштайн".

Офіційні особи також запевнили, що орієнтовно 250 українських військовослужбовців пройдуть підготовку. Деякі навчатимуться керувати танками, інші бійці будуть ремонтувати та обслуговувати їх.

Передача Abrams Україні: коротко