Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він наголосив, що навіть така техніка на порядок краща за все, що росіяни використовують на полі бою.
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Черник переконаний, що це рішення абсолютно правильне, адже зазначені танки виросли з однієї танкової школи з танками Leopard 2.
У них однакова гармата М256. Тобто освоїти цей танк людям, що вже освоїли Leopard, не складе ніяких проблем,
– додав спікер.
На фронті важлива кожна одиниця техніки
За словами військового експерта, Україна потребує найновішої, найкращої техніки, однак, враховуючи сучасні умови, будь-яка техніка важлива на фронті.
Причому Abrams навіть у старих модифікація кратно переважає все те, що можуть застосовувати росіяни. Не може Т-54, Т-55 витримати прямої конкуренції з цією машиною, навіть, якщо вона умовно 1980-х років. Це, якби горбатий "Запорожець" 1960-х років конкурував із машиною Ford 1970-х. В "Запорожця" шансів немає,
– резюмував Черник.
Що відомо про передачу танків від США
- Речник міністерства оборони США Патрік Райдер 21 березня підтвердив, що Україна отримає старішу модифікацію американських танків Abrams. Це дозволить швидше їх отримати та опанувати ЗСУ.
- Ці танки вже відремонтовані й стоять на складах армії. Їх доставлення у зону бойових дій займе близько 8 – 10 місяців. Натомість на постачання новіших версій могло б піти 1 – 2 роки.
- США також нададуть Україні "передові системи броні та озброєння", які "дуже подібні за можливостями" до M1-A2, включно з важким кулеметом 50-го калібру та 120-міліметровою гарматою.