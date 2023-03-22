Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він наголосив, що навіть така техніка на порядок краща за все, що росіяни використовують на полі бою.

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Черник переконаний, що це рішення абсолютно правильне, адже зазначені танки виросли з однієї танкової школи з танками Leopard 2.

У них однакова гармата М256. Тобто освоїти цей танк людям, що вже освоїли Leopard, не складе ніяких проблем,

– додав спікер.

На фронті важлива кожна одиниця техніки

За словами військового експерта, Україна потребує найновішої, найкращої техніки, однак, враховуючи сучасні умови, будь-яка техніка важлива на фронті.

Причому Abrams навіть у старих модифікація кратно переважає все те, що можуть застосовувати росіяни. Не може Т-54, Т-55 витримати прямої конкуренції з цією машиною, навіть, якщо вона умовно 1980-х років. Це, якби горбатий "Запорожець" 1960-х років конкурував із машиною Ford 1970-х. В "Запорожця" шансів немає,

– резюмував Черник.

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