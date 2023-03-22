Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он подчеркнул, что даже такая техника на порядок лучше всего, что россияне используют на поле боя.

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Черник убежден, что это решение абсолютно правильно, ведь указанные танки выросли из одной танковой школы с танками Leopard 2.

У них одинаковая пушка М256. То есть освоить этот танк людям, уже освоившим Leopard, не составит никаких проблем,

– добавил спикер.

На фронте важна каждая единица техники

По словам военного эксперта, Украина нуждается в новейшей, лучшей технике, однако, учитывая современные условия, любая техника важна на фронте.

Причем Abrams даже в старых модификациях кратно преобладает все то, что могут применять россияне. Не может Т-54, Т-55 выдержать прямую конкуренцию с этой машиной, даже если она условно 1980-х годов. Это если бы горбатый "Запорожец" 1960-х годов конкурировал с машиной Ford 1970-х. У "Запорожца" шансов нет,

– резюмировал Черник.

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