Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он подчеркнул, что даже такая техника на порядок лучше всего, что россияне используют на поле боя.
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Черник убежден, что это решение абсолютно правильно, ведь указанные танки выросли из одной танковой школы с танками Leopard 2.
У них одинаковая пушка М256. То есть освоить этот танк людям, уже освоившим Leopard, не составит никаких проблем,
– добавил спикер.
На фронте важна каждая единица техники
По словам военного эксперта, Украина нуждается в новейшей, лучшей технике, однако, учитывая современные условия, любая техника важна на фронте.
Причем Abrams даже в старых модификациях кратно преобладает все то, что могут применять россияне. Не может Т-54, Т-55 выдержать прямую конкуренцию с этой машиной, даже если она условно 1980-х годов. Это если бы горбатый "Запорожец" 1960-х годов конкурировал с машиной Ford 1970-х. У "Запорожца" шансов нет,
– резюмировал Черник.
Что известно о передаче танков от США
- Представитель министерства обороны США Патрик Райдер 21 марта подтвердил, что Украина получит более старую модификацию американских танков Abrams Это позволит быстрее их получить и овладеть ВСУ.
- Эти танки уже отремонтированы и стоят на складах армии. Их доставка в зону боевых действий займет около 8 – 10 месяцев. На поставки более новых версий могло бы уйти 1 – 2 года.
- США также предоставят Украине "передовые системы брони и вооружения", которые "очень сходны по возможностям" M1-A2, включая тяжелый пулемет 50-го калибра и 120-миллиметровую пушку.