Танки должны прибыть на немецкий полигон Графенвер в конце мая 2023 года. Через несколько недель после этого украинские военные начнут учения, которые продлятся ориентировочно 10 недель.

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Что известно об обучении украинцев на танках Abrams

Эта идея состоит в том, чтобы украинские войска прошли подготовку к тому моменту, когда обновленные танки будут готовы и могут выполнять боевые задания. Эти машины переоснащаются под нужды Украины,

– заявило издание.

Добавили также, что учения будут проходить на танках не из тех, которые США передадут Украине. В США же обновляют 31 боевой танк M1A1, чтобы отправить для ВСУ.

Издание отметило, что это решение было принято 21 апреля во время встречи Контактной группы в формате "Рамштайн".

Официальные лица также заверили, что около 250 украинских военнослужащих пройдут подготовку. Некоторые учатся управлять танками, другие бойцы будут ремонтировать и обслуживать их.

Передача Abrams Украине: коротко