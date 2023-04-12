Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции в Вашингтоне после встречи с вице-президентом США Камалой Гаррис.
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От помощи США зависит победа Украины
"Американцы будут делать дополнительные поставки вооружения в Украину, в частности, мы говорили о БМП Bradley, танках Abrams. Это уже вопрос для американцев", – сказал Моравецкий, отвечая на вопрос о дальнейшей военной помощи США для Украины.
По словам Моравецкого, Польша сделала то, что от нее зависело по вопросу военной помощи Украине. Польский премьер выразил удовлетворение тем, что Украина сейчас покупает у Польши оружие, в частности, на средства международных институтов, таких как ЕС.
Эти средства попадают в Киев, а Киев заказывает в Польше Rosomak (БТР), Rak (самоходные минометы), Krab (САУ), Piorun (ПЗРК) и многие другие виды оружия,
– подчеркнул Моравецкий.
Он назвал это хорошей информацией для польской промышленности.
"Конечно, мы уговаривали американцев, чтобы они как можно шире помогали (Киеву – 24 Канал), поскольку от этого зависит, как быстро может быть завершена война победой Украины", – резюмировал польский премьер.
США объявили о новой помощи Украине
4 апреля США объявили о новом пакете военной помощи Украине более чем на 2,5 миллиарда долларов. В Минобороны выделили больше боеприпасов для HIMARS, перехватчиков ПВО и артиллерийских снарядов.
Также Украина получила больше противотанковых систем, стрелкового оружия и транспортных средств тяжелой техники.
Минобороны США предоставило список оружия и боеприпасов, вошедших в новый пакет помощи. Речь идет о:
- дополнительных патронах для ЗРК Patriot;
- дополнительных боеприпасах для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 155-мм и 105-мм артиллерийских снарядах;
- 120-мм минометных снарядах;
- 120-мм и 105-мм танковых боеприпасах;
- 25-мм боеприпасах;
- ракетах с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
- около 400 гранатометов и 200 000 патронов;
- 11 тактических машинах для эвакуации техники;
- 61 танкере с тяжелым топливом;
- 10 грузовиках и 10 прицепах для перевозки тяжелой техники;
- контрольно-диагностическом оборудовании для технического обслуживания и ремонта автомобилей;
- запчастях и другом полевом оборудовании.