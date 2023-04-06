САУ Rak – это то оружие, которое сейчас очень нужно украинским воинам на фронте. Подробнее о САУ Rak читайте дальше в материале 24 Канала.

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Сколько самоходных минометов Rak получит Украина

Президент Владимир Зеленский 5 апреля совершил визит в Польшу, где встретился со своим коллегой Анджеем Дудой. В рамках рабочего визита Зеленского были подписаны соглашения о поставках в Украину польской военной техники, а также о сотрудничестве в разных отраслях оборонной промышленности.

Подписан документ о поставках польских колесных бронетранспортеров Rosomak, самоходных минометов Rak, переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Piorun, истребителей типа МиГ-29 и другого вооружения.

Как работает САУ Rak: смотрите видео

Польский премьер Матеуш Моравецкого сообщил, что говорится о поставках ВСУ трех ротных комплектов польских самоходных 120-мм минометов Rak на колесном шасси.

В польской армии ротный комплект состоит из восьми минометов (по два взвода из четырех машин во рту), три машины для транспортировки боеприпасов, две разведывательные машины, одна ремонта и четыре командирские (командира роты, заместителя командира роты и две для командиров взводов). Таким образом, говорится о снабжение Украины всего 24 единиц самоходных минометов Rak.

В октябре 2021 года армия Польши получила десятый ротный комплект САУ Rak. Всего с 2016 года армия Польши получила 80 самоходных минометов Rak и 40 машин управления огнем – это 10 ротных комплектов.

Как создавался и развивается САУ Rak

Профильное польское издание Defence 24 подробно описало, как создавалась САУ Rak и как она развивается сейчас. Польша потратила на создание своего колесного миномета 12 лет. Для того чтобы он попал в войска в минимально необходимом количестве, понадобилось 15 лет.

Первые разработки нового самоходного миномета на предприятии Huta Stalowa Wola начались еще в 2004 году.

Через 3 года был заключен договор на создание башенной минометной установки, а в 2009 году – договор на опытно-научную работу по интеграции башни на колесное и гусеничное шасси, разработку артиллерийской командной и разведывательной машины, машины для транспортировки боеприпасов и ремонтной машины.



120-мм самоходный миномет Rak / Фото Polska Grupa Zbrojeniowa

Благодаря этому решению в Польше сразу создавался полноценный ротный комплект машин.

Первый образец на колесной базе БТР Rosomak, лицензионной версии Patria AMV, был создан в 2010 году. Первые выстрелы были произведены с шасси 2С1 "Гвоздика".

В 2016 году был подписан первый контракт на около 260 миллионов долларов на поставку восьми ротных комплектов из 64 самоходных минометов на колесном шасси с индексом М120К, а также 32 командирских машин. Контракт был полностью исполнен в 2019 году.

Мобильные, быстрые и точные преимущества САУ Rak

Подразделение самоходных минометов Rak может действовать совершенно самостоятельно, включая разведку целей и логистическое обеспечение боеприпасами.

При разработке САУ, как указывает Defence 24, отдельная ставка была сделана на разведывательную машину. Эта машина оснащается тактической РЛС и оптико-прицельной станцией с ИК-камерой и лазерным дальномером на 4-метровом телескопическом мачте.

Боевая эффективность Rak обеспечивается и интеграцией самоходных минометов в автоматизированную систему управления Topaz. Это позволяет работать им в едином информационном пространстве с другими подразделениями.

САУ Rak имеет в разы большую мобильность по сравнению с прицепной артиллерией, а также скорость развертывания в боевое положение – 30 секунд и 15 секунд для оставления позиции.



Польский самоходный миномет Rak / Фото Wojsko Polskie

Rak имеет специальный режим ведения огня MRSI (multiple rounds simultaneous impact), когда несколько мин выпущенных по разной траектории попадают в цель одновременно.

Rak может "работать" со всеми 120-мм минами. Однако в Польше предприятие Dezamet SA под этот миномет разработало новую мину, которая имеет дальность выстрела до 12 километров.

Одним из основных элементов успешности САУ Rak стало одновременное создание целого ротного комплекта, а не попытки интегрировать самоходный миномет в уже действующие системы, которые могли не обеспечить "раскрытие" всех возможностей оружия.

Почему Украине нужны САУ Rak

Самоходный миномет Rak калибром 120-мм предназначен для уничтожения живой силы противника, бронированных целей и укреплений. Он использует колесное шасси SMK 120.

Экипаж состоит из четырех человек. САУ имеет боекомплект из 46 мин. Темп стрельбы – 6 – 8 выстрелов в минуту.



Польский самоходный миномет Rak / Фото Wojsko Polskie

Украинский военный портал Defence Express сообщает, что такое вооружение для ВСУ от поляков передается впервые.

По словам экспертов, это оружие, которое сейчас крайне нужно на фронте для отражение "пехотных штурмов" окупантов, или же для поддержки механизированных частей во время ожидаемого контрнаступления сил обороны Украины.

В Defence Express пишут, что САУ Rak идеально впишутся в "легкие" бригады, наподобие аэромобильных.

В то же время, чтобы САУ использовали "тяжелые" механизированные бригады, нужно, чтобы Rak имел гусеничную платформу. Однако о передаче таких САУ Rak пока речь не идет.