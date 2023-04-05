В ходе выступления украинский лидер подчеркнул, что "свободная Украина – это гарантия свободы соседей по ЕС". В свою очередь, его коллега Анджей Дуда заявил, что "Украина и Польша – рядом навсегда и России не удастся разделить этот союз уже никогда". 24 Канал собрал главное из речей лидеров.

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"Вам не удастся нас поссорить"

Москва больше не сможет поссорить поляков и украинцев – уверен польский президент. Он подчеркнул, что поляки и украинцы – великие народы.

Великие народы в важнейшие моменты истории способны переступать через наибольшие различия, разделяющие их, и вместе смотреть в будущее. А мы – поляки и украинцы – великие народы. У нас большая история, культура и прекрасное будущее. Именно поэтому мы не боимся говорить даже о самых сложных моментах нашей истории,

– отметил Анджей Дуда.

Лидер также отметил, что в прошлом оба народа совершили много ошибок, за которые заплатили большую цену. И, несмотря на то, что захватчики не раз пытались поссорить поляков и украинцев, теперь они посылают сигнал в Москву о том, что ей больше не удастся разделить эти народы.

Закончил свою мощную речь Анджей Дуда словами украинского гимна.

Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Да здравствует независимая Украина. Да здравствует свободная суверенная Польша,

– закончил свою речь польский президент.

Собравшиеся послушать выступления лидеров скандировали "Слава Украине" – Владимир Зеленский отвечал "Героям слава" со сцены.

"Сине-желтый и бело-красный – крепче вражеского триколора"

Владимир Зеленский начал речь на польском языке, а затем подчеркнул, что украинский и польские флаги – сильнее триколора России.

Каждый раз, когда украинский флаг возвращается на украинские земли, крепнет и польский флаг. Желто-синий и бело-красный – эти четыре цвета крепче вражеского триколора. Каждый успешный бой украинских героев за наше независимое государство, добавляет защиты и польской независимости,

– отметил Владимир Зеленский.

"Свободная Украина – гарантия свободы в ЕС! Свобода не покинет Грузию и придет в Беларусь"

По словам Зеленского, независимость Украины будет гарантией того, что в противостоянии России также устоят Молдова, Грузия и Беларусь.

Когда мы с вами свободны – это гарантия, что свобода будет крепкой у всех наших соседей в ЕС. Румыния, Литва, страны Балтии – все сильнее, когда мы свободны. Когда мы свободны – это гарантия, что свобода выстоит в Молдове, не покинет Грузию и обязательно придет в Беларусь,

– отметил Зеленский.

Чем больше свободы будет вокруг Украины и Польши, тем больше гарантий, что Россия справедливо ответит за военные преступления в Быковне, Буче, Катыни и Смоленске.

"Независимость нуждается в воздухе": Зеленский призвал предоставить Украине истребители F-16

Президент Украины призвал партнеров не останавливаться в солидарности, подчеркнув, "когда битва требует артиллерии, ее следует оказывать", "когда победа требует танков, их грохот должен зазвучать на передовой". То же самое и с авиацией, потребность в которой есть сейчас.

Когда независимость нуждается в воздухе, не нужно обращать внимание на то, как отреагирует Россия на самолеты. Не стоит думать, какое число будет безопаснее рядом с буквой "F" – 16 – надо действовать,

– отметил Зеленский.

Украинский президент также заявил, "тирания проигрывает – Москва не будет убивать больше никогда и никого"; а "битву за свободу невозможно выиграть частично". Более того "Россия ответит за свои преступления, совершенные против обоих народов".

"Не выиграть России у Европы, когда украинец и поляк стоят рядом. Мы будем вместе стоять рядом с Евросоюзом и НАТО, это продолжение исторической судьбы наших народов и мы подкрепим это всем, что нужно для процветания наших народов", – заверил президент.

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