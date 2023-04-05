Мы обсудили с нашими партнерами производство оружия и боеприпасов, информирует 24 Канал. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время встречи с премьером Польши Матеушем Моравецким.
Кстати говоря От ПВО до МиГ и БТРов: Польша предоставит Украине новый пакет военной помощи
Подписали меморандумы
В присутствии Зеленского и Моравецкого в канцелярии премьер-министра в Варшаве подписали 2 документа по восстановлению Украины и вооружению.
Речь идет о совместном производстве 125-миллиметровых танковых боеприпасов. Премьер отметил, что поляки знают огромную ценность свободы и солидарности, поэтому поддерживают украинцев в их борьбе.
Безопасность всей Европы и безопасность Польши также поставлены на карту в этой войне,
– сказал Моравецкий.
Зеленский добавил, что говорится не только о поддержке, но и сотрудничестве. Для Киева это тоже приоритет.
Помощь Польше
В Польше во время визита Зеленского 5 апреля был подписан протокол о поставках оборонной техники Украине.
Украинский президент рассказал, что в пакет помощи войдут БТР Rosomak, самоходные минометы Rak, системы ПВО Piorun, МиГи и другое вооружение.