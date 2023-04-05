Під час виступу український лідер наголосив, що "вільна Україна – це гарантія свободи сусідів по ЄС". Своєю чергою його колега Анджей Дуда заявив, що "Україна та Польща – поруч назавжди і Росії не вдасться розділити цей союз уже ніколи". 24 Канал зібрав головне з промов лідерів.

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"Вам не вдасться нас посварити"

Москва більше не зможе посварити поляків та українців – переконаний польський президент. Він наголосив, що поляки та українці – великі народи.

Великі народи у найважливіші моменти історії здатні переступати через найбільші відмінності, які їх розділяють, і разом дивитися в майбутнє. А ми – поляки та українці – великі народи. У нас велика історія, культура та прекрасне майбутнє. Саме тому ми не боїмося говорити навіть про найскладніші моменти нашої історії,

– зазначив Анджей Дуда.

Лідер також зазначив, що в минулому обидва народи зробили багато помилок, за які заплатили велику ціну. І попри те, що загарбники не раз намагалися посварити поляків та українців, тепер вони надсилають сигнал до Москви про те, що їй більше не вдасться розділити ці народи.

Дуда визнав, що у деяких країнах зростає втома від війни, але він запевнив, що Польща не буде серед тих країн, які будуть згодні на компроміси: "Тільки Україна вирішуватиме на яких підставах проводити переговори".

Закінчив свою потужну промову Анджей Дуда словами з українського гімну.

Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Хай живе незалежна Україна. Хай живе вільна суверенна Польща,

– закінчив свою промову польський президент.

Натовп скандував "Слава Україні" – президент Володимир Зеленський відповідав "Героям слава" зі сцени. І саме так почав виголошувати свою промову.

"Синьо-жовтий і біло-червоний – міцніші за ворожий триколор"

Володимир Зеленський розпочав промову польською мовою, а далі наголосив, що український та польські стяги – сильніші за триколор Росії.

Щоразу, коли український прапор повертається на українські землі, міцнішає і польський прапор. Жовто-синій та біло-червоний – ці чотири кольори міцніші, за ворожий триколор. Кожен успішний бій українських героїв за нашу незалежну державу, додає захисту і польській незалежності,

– зазначив Володимир Зеленський.

"Вільна України – гарантія свободи в ЄС! Свобода не полишить Грузію й прийде в Білорусь"

За словами Зеленського, незалежність України буде гарантією того, що у протистоянні Росії також вистоїть Молдова, Грузія та Білорусь.

Коли ми з вами вільні – це гарантія, що свобода буде міцною в усіх наших сусідів в ЄС. Румунія, Литва, країни Балтії - всі сильніші, коли ми вільні. Коли ми вільні – це гарантія, що свобода вистоїть в Молдові, не полишить Грузію і обов'язково прийде в Білорусь,

– зазначив Зеленський.

Чим більше свободи буде навколо України та Польщі, тим більше гарантій того, що Росія справедливо відповість за воєнні злочини в Биківні, Бучі, Катині та Смоленську.

"Незалежність потребує повітря": Зеленський закликав надати Україні винищувачі F-16

Президент України закликав партнерів не зупинятися у солідарності, наголосивши, "коли битва вимагає артилерії, її варто надавати", "коли перемога вимагає танків, їхній гуркіт має зазвучати на передовій". Теж саме і з авіацією, потреба у якій є зараз.

Коли незалежність потребує повітря, не потрібно звертати увагу на те, як відреагує Росія на літаки. Не варто думати, яке число буде безпечніше поряд з літерою "F" - 16 – треба діяти,

– зазначив Зеленський.

Український президент також заявив, "тиранія програє – Москва не буде вбивати більше ніколи і нікого"; а "битву за свободу неможливо виграти частково". Ба більше "Росія відповість за свої злочини, вчинені проти обох народів".

"Не виграти росії у Європи, коли українець і поляк стоять поруч. Ми будемо разом стояти поруч з Євросоюзом і НАТО, це продовження історичної долі наших народів і ми підкріпимо це всім, що потрібно для процвітання наших народів", – запевнив президент.

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