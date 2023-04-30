У суботу, 29 квітня, вийшло велике інтерв'ю радника глави Офісу Президента Михайла Подоляка німецьким журналістам. У ньому він, з-поміж іншого, наголосив, що контрнаступ України налічуватиме "десятки й сотні різних дій". Власне, від нього залежатиме те, як розвиватиметься широкомасштабна війна.

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Усе залежить від командування

Як зазначив Подоляк, є кілька факторів, які визначатимуть час контрнаступу. Однак важливо розуміти, що усією інформацією стосовно цієї та інших операцій володіє лише Генштаб – себто винятково від нього залежать терміни початку наступу.

По-перше, точний план визначає українська армія. Ми не будемо обговорювати його публічно. По-друге, початок залежить від необхідного озброєння, від наявності артилерійських боєприпасів, ракет, безпілотників та військової техніки. Наразі триває доукомплектування бригад, які беруть активну участь. По-третє, на тих ділянках фронту, де масово зосереджені російські сили, вже ведеться робота з метою послаблення їхньої обороноздатності,

– констатував радник очільника ОП.

Разом з тим він зазначив, що четвертий фактор – це погодний. Власне, саме від того, якою буде метеорологічна ситуація, багато в чому залежить можливість просування військової техніки української армії.

Зверніть увагу! Під час цього ж інтерв'ю Подоляк заакцентував на тому, що краще утримуватись від зайвих коментарів стосовно потенційного контрнаступу, адже навіть військові говорять, що їм "потрібна тиша" під час проведення таких операцій.

Зеленський про контрнаступ