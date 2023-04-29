Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам.

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За словами Зеленського, зараз ворог думає про оборони окупованих ними територій.

Це вже інша хвиля цієї війни. Це непроста хвиля і для нас. Бо ми розуміємо, що їх наполегливість на полі бою, яка була на початку, зрештою розбита нашими силами. Сьогодні вони вкопуються, роблять оборонні рубежі. Це буде складно для нас. Буде дуже непросто, але це вже друга частина,

– зазначив президент.

Зеленський пояснив, що у другій частині ЗСУ збирається забрати ініціативу у цій війні.

Контрнаступ ЗСУ: що про це каже сам Зеленський

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що український контрнаступ точно відбудеться і він вірить в його успішність. Однак для цього українська армія потребує далекобійної зброї, авіації та артилерії. Така підтримка необхідна для майбутнього контрнаступу ЗСУ. Він також зазначив, що російські війська з кожним днем ​​втрачають мотивацію.

Водночас глава МЗС України Дмитро Кулеба підкреслив, що не варто його вважати останньою битвою захисників України. На його думку, сприйняття контрнаступу як вирішальної битви викривляє картину зусиль України. Він наголосив, що останньою битвою буде та, яка "призведе до повного звільнення українських територій". Відтак висновки щодо контрнаступу України, яка ретельно готувалася до нього, можна буде робити лише в кінці битви, а не на її початку.