Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью финским, шведским, датским и норвежским журналистам.

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По словам Зеленского, сейчас враг думает об оборонах оккупированных ими территорий.

Это уже другая волна этой войны. Это непростая волна и для нас. Потому что мы понимаем, что их настойчивость на поле боя, которая была в начале, в конце концов разбита нашими силами. Сегодня они вкапываются, делают оборонительные рубежи. Это будет сложно для нас. Будет очень непросто, но это уже вторая часть,

– отметил президент.

Зеленский объяснил, что во второй части ВСУ намерен забрать инициативу в этой войне.

Контрнаступление ВСУ: что об этом говорит сам Зеленский

Ранее Владимир Зеленский подчеркнул, что украинское контрнаступление точно состоится и верит в его успешность. Однако для этого украинская армия нуждается в дальнобойном оружии, авиации и артиллерии. Такая поддержка необходима для предстоящего контрнаступления ВСУ. Он также отметил, что российские войска с каждым днем теряют мотивацию.

В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что не стоит его считать последним сражением защитников Украины. По его мнению, восприятие контрнаступления как решающего сражения искажает картину усилий Украины. Он подчеркнул, что последней битвой будет та, которая "приведет к полному освобождению украинских территорий". Следовательно, выводы о контрнаступлении Украины, которая тщательно готовилась к нему, можно будет делать только в конце битвы, а не в ее начале.