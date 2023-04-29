Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью скандинавским журналистам. Украинский лидер отметил, что успех контрнаступления во многом зависит от продолжения поставок Западом оружия.
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Мы хотим спасти как можно больше жизней, поэтому количество оружия имеет значение,
– сказал он.
Он также отметил, что российские войска с каждым днем теряют мотивацию.
"Они боятся нас, а также последствий, если они отступят", – сказал Президент Украины.
Зеленский предостерег от затяжной войны
Президент не сообщил другие детали или даты контрнаступления. В то же время предостерег, что война может продолжаться годами или даже десятилетиями.
Для других стран дешевле сейчас поддержать Украину, чем увеличивать риски Третьей мировой войны,
– сказал Зеленский.
Предварительно президент подчеркнул, что для контрнаступления украинская армия нуждается в дальнобойном оружии, авиации и артиллерии. Такая поддержка необходима для предстоящего контрнаступления ВСУ.
Главное о предстоящем контрнаступлении
- Контрнаступление Сил обороны сейчас одна из топ-тем как в украинском, так и западном информационном пространстве.
- 28 апреля министр обороны Алексей Резников сообщил, что подготовка к наступательным операциям уже на финишной прямой.
- Также подобное мнение озвучил накануне руководитель ГУР МО Кирилл Буданов. По его словам, Украина приближается к знаковому сражению. Однако когда эта битва начнется – тайна.