Про це 24 Каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов. За його словами, до переважної більшості росіян зрештою прийде усвідомлення, що паради скасовують не просто так.

Читайте до теми Уже більше, ніж торік: 9 травня в Москву приїде лише один іноземний лідер

"Робота в неідеальних умовах"

У багатьох містах Росії скасовують паради до "дня побєди" та навіть пропагандистську акцію "безсмертний полк". Цікаво й те, що з іноземних лідерів на 9 травня до Москви приїде лише один іноземний лідер – президент Киргизстану Садир Жапаров.

Речник Владіміра Путіна Пєсков заявив, що це, мовляв, тому, що дата цьогоріч не кругла.

В політичному сенсі вони ведуть оборонні бої – не розраховують на експансію нових територій, а охороняють те, що у них є. Умовно, якщо втратять 10%, то інших 40% втримають. Це робота в неідеальних умовах,

– зазначив Аббас Галлямов.

У Кремля обмежений запас рішень, які дозволяють забезпечити на 100% позитивний результат. Це відбувається і зі скасуваннями парадів по країні.

До того ж зараз лише половині громадян Росії зрозуміло, що таке рішення Кремля є свідченням очевидної поразки на фронті. Але коли скасують і максимально обмежать усі урочисті події, це стане зрозуміло абсолютній більшості громадян.

Аббас Галлямов про скасування парадів до 9 травня в Росії: дивитись відео

"Парадобєсія" не буде: що відомо про святкування 9 травня в Росії