Після урочистих заходів Жапаров має зустрітися з Владіміром Путіним у Кремлі. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.
Дивіться також Святкові салюти чи ППО: чому в Росії скасовують паради до 9 травня
Президент Киргизстану їде до Москви на 9 травня
Садир Жапаров став єдиним іноземним лідером, якого Кремль зумів запросив і який прийняв запрошення на святкування "Дня Перемоги". Киргизький лідер отримав запрошення наприкінці березня від російського віцепрем'єра Олексія Оверчука, який займається міжнародними відносинами в уряді Росії.
Коментуючи візит президента Киргизстану, Оверчук заявив, що російська влада "завжди пам'ятатиме внесок, який зробили киргизи в перемогу та захист Москви". У рамках візиту Жапаров також планує провести переговори з російським диктатором Путіним. Вони відбудуться одразу після параду у Москві.
Ніхто не захотів їхати на 9 травня у Москву
Ситуація з приїздом президента Киргизстану в Москву 9 травня є досить показовою, адже навіть найближчі друзі Путіна вже цураються їхати на "парад побєдобєсія", в той час, як в Україні тисячі людей гинуть внаслідок злочинів російської армії. Набрав до рота води й самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, адже від нього досі не лунало жодних заяв щодо параду у Москві. Крім цього, достеменно не відомо, чи він взагалі отримував запрошення на святкові заходи від Кремля.
У Росії один за одним скасовують заходи до "Дня Перемоги"
- 18 квітня організатори "Безсмертного полку" заявили, що скасовують проведення цьогорічних заходів в очному форматі. Попри це ватна акція все ж пройде в режимі онлайн.
- Росіяни скасували паради до 9 травня в Курській та Бєлгородській областях. Губернатор Курської області Роман Старовой заявив, що парад скасували в цілях безпеки. Водночас у Росії не уточнюють, що саме загрожує їхнім парадам.
- Попри це у Кремлі все ж вирішили ризикнути й провести традиційний парад до "дня пабєди" у Москві.