Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. За його словами, Владімір Путін на параді не буде оголошувати нову хвилю мобілізації чи щось, пов'язане із війною. Причиною цьому є й непередбачувана реакція суспільства.

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Про що може заявити диктатор

Росія на свій страх і ризик вирішила не скасовувати проведення параду 9 травня у Москві. Російський диктатор Владімір Путін має бути присутній там з промовою.

Наскільки парад буде масштабний – неважливо, головне – картинка. Для Путіна це серйозний вибір, з одного боку показатися на публіці було б вигідно з піарної точки зору. Але чи буде він говорити якісь принципово нові речі, зважаючи на те, що кажуть, він сам собі пише промову? Думаю, буде стандартна риторика,

– зазначив Ігор Рейтерович.

Путін, ймовірно, розповідатиме про нацистів у Європі, яких Росія має знищити, як це було у Другій світовій війні й тому подібні речі. Звісно, російський диктатор не просто згадуватиме про Другу світову, але про визначну роль "лише" росіян у ній.

Навряд чи пролунають нові заяви стосовно мобілізації в Росії чи оголошення війни.

"По-перше, російське суспільство цього не сприйме, а по-друге, вони реально бояться такі речі говорити, розвивати ситуацію якось по-іншому, тому що вони не знають, до чого це призведе. Тому ми почуємо стандартний набір неадекватних наративів", – переконаний політолог.

Ігор Рейтерович про Путіна на параді до 9 травня: дивитись відео

Чи буде Путін на параді

За його словами, головне питання полягає у тому, в якому вигляді Путіна все ж покажуть на Червоній площі.

Була непідтверджена інформація, що Путін не прийматиме цей парад, а покажуть кадри, що він начебто зранку приїхав кудись на фронт і спілкується з російськими солдатами. А парад прийматиме картонний чи фанерний маршал Шойгу,

– розповів Рейтерович.

Так чи інакше, сприйняття росіян цього "свята" дуже сильно відрізняється навіть від тогорічного. Це не позитивні, а негативні тенденції, з якими поки не знають, що робити в Росії.

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