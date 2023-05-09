Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. За його словами, Владімір Путін на параді не буде оголошувати нову хвилю мобілізації чи щось, пов'язане із війною. Причиною цьому є й непередбачувана реакція суспільства.
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Про що може заявити диктатор
Росія на свій страх і ризик вирішила не скасовувати проведення параду 9 травня у Москві. Російський диктатор Владімір Путін має бути присутній там з промовою.
Наскільки парад буде масштабний – неважливо, головне – картинка. Для Путіна це серйозний вибір, з одного боку показатися на публіці було б вигідно з піарної точки зору. Але чи буде він говорити якісь принципово нові речі, зважаючи на те, що кажуть, він сам собі пише промову? Думаю, буде стандартна риторика,
– зазначив Ігор Рейтерович.
Путін, ймовірно, розповідатиме про нацистів у Європі, яких Росія має знищити, як це було у Другій світовій війні й тому подібні речі. Звісно, російський диктатор не просто згадуватиме про Другу світову, але про визначну роль "лише" росіян у ній.
Навряд чи пролунають нові заяви стосовно мобілізації в Росії чи оголошення війни.
"По-перше, російське суспільство цього не сприйме, а по-друге, вони реально бояться такі речі говорити, розвивати ситуацію якось по-іншому, тому що вони не знають, до чого це призведе. Тому ми почуємо стандартний набір неадекватних наративів", – переконаний політолог.
Ігор Рейтерович про Путіна на параді до 9 травня: дивитись відео
Чи буде Путін на параді
За його словами, головне питання полягає у тому, в якому вигляді Путіна все ж покажуть на Червоній площі.
Була непідтверджена інформація, що Путін не прийматиме цей парад, а покажуть кадри, що він начебто зранку приїхав кудись на фронт і спілкується з російськими солдатами. А парад прийматиме картонний чи фанерний маршал Шойгу,
– розповів Рейтерович.
Так чи інакше, сприйняття росіян цього "свята" дуже сильно відрізняється навіть від тогорічного. Це не позитивні, а негативні тенденції, з якими поки не знають, що робити в Росії.
"Побєдобєсіє" в Москві головне
- В Росії кажуть, що начебто "панікі нєт", але чомусь паради до 9 травня скасували у щонайменше 20 російських містах. Не скасовувати проведення параду вирішили у Москві. Там, за словами, прессекретаря Путіна, Дмітрія Пєскова ведеться "напружена робота" для того, аби гарантувати безпеку на 9 травня.
- За останній тиждень тривожність росіян насправді збільшилась на тлі "атаки безпілотників" на Кремль та бавовну на нафтобазах і паливно-мастильних складах. У виданні Reuters повідомили, що для репетиції параду у Москві залучили менше техніки та військових, попри бажання мешканців.
- У ГУР МОУ також попередили про те, що Росія готова вдатися до провокацій, зокрема проти свого ж населення. Цю думку підтвердив і ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман, який зазначив, що не виключеним є використання навіть хімічної зброї.