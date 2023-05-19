Физиология есть физиология, она на всех по-разному действует. Кто-то в 60 лет умирает, а кто-то – до 100 живет. Кому как повезет, не всегда медицина помогает. Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционер Геннадий Гудков.

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В Кремле обеспокоены

Да, квалифицированные специалисты могут решить немало проблем. Понятно, что человек, узурпировавший власть в Беларуси, может позволить себе любые деньги потратить на свое здоровье. Однако не всегда это помогает.

По мнению Гудкова, у белорусского диктатора серьезная болезнь. Но вряд ли это отравление.

Мне кажется, в Кремле взволновано болезнью Лукашенко не меньше, чем в Минске. Если Лукашенко сейчас "загнется", у Беларуси для Путина будут серьезные проблемы и испытания. В России это очень хорошо понимают,

– отметил Гудков.

Более того, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что "надо быть готовыми к любому развитию событий". В частности, речь идет о смерти диктатора.

"Видимо, не только мы подозреваем, что у Лукашенко все плохо со здоровьем. Это знают и в штабе Тихановской, и так далее", – резюмировал Дмитрий Гудков.

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