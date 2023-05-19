Фізіологія є фізіологія, вона на усіх по-різному діє. Хтось у 60 років помирає, а хтось – до 100 живе. Кому як пощастить, не завжди медицина допомагає. Про це 24 Каналу сказав російський опозиціонер Геннадій Гудков.

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У Кремлі занепокоєні

Так, кваліфіковані фахівці можуть вирішити чимало проблем. Зрозуміло, що людина, яка узурпувала владу у Білорусі, може дозволити собі будь-які гроші витратити на своє здоров'я. Проте не завжди це допомагає.

На думку Гудкова, у білоруського диктатора серйозна хвороба. Та навряд чи це отруєння.

Мені здається, у Кремлі схвильовані хворобою Лукашенка не менше, ніж в Мінську. Якщо Лукашенко зараз загнеться, у Білорусі для Путіна будуть серйозні проблеми й випробування. В Росії це дуже добре розуміють,

– зазначив Гудков.

Ба більше, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що "треба бути готовими що будь-якого розвитку подій". Зокрема, йдеться про смерть диктатора.

"Мабуть, не лише ми підозрюємо, що у Лукашенка усе погано зі здоров'ям. Це знають і в штабі Тихановською, і так далі", – резюмував Дмитро Гудков.

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