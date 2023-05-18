Про це пишуть лише демократичні медіа, які диктатор вигнав і вони перебувають за кордоном. Про це 24 Каналу сказав засновник ініціативи колишніх білоруських правоохоронців BYPOL Олександр Азаров.

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Хвороба не смертельна

Звісно ж, Лукашенко хворий, це видно. Він 4 дні не з'являвся перед камерами. "Була інформація, що серед силовиків ходять розмови, що Лукашенко помер. Я думаю, вони дійшли до Лукашенка. і його вирішили показати", – зазначив Азаров.

Хвороба самопроголошеного очільника Білорусі навряд чи смертельна. Тож не варто очікувати, що він невдовзі помре.

Я не бачу, щоб його стан здоров'я був настільки плачевний. Дійсно, у нього була перемотана рука. на параді у Москві права, а зараз – ліва. Найімовірніше, йому ставлять крапельниці. Він говорить хриплим голосом, тяжко говорить. І ходить важко,

– акцентував засновник BYPOL.

Вочевидь, це шось пов'язане з інфекціями дихальних шляхів, можливо, грип з ускладненнями чи щось подібне. Проте ховати його ще зарано.

Лукашенко вигідний Путіну

Припускають, що білоруського диктатора могли отруїти під час візиту до Москви 9 травня. Та слід розуміти, що Путіну невигідно прибирати Лукашенка. Він з ним працює вже понад 20 років, знає його особисто, знає усі його можливості, знає, як на нього впливати, передбачає його поведінку.

Путіну вигідно, щоб був передбачуваний Лукашенко, якого він знає у владі Білорусі. Якщо прийде інша людина, незрозуміло, як він поводитиметься,

– констатував Азаров.

Звісно, росіяни захочуть поставити свою людину, але навіть своя людина може виявитися непередбачуваною у різних ситуаціях. "Тому Лукашенко вигідний Путіну, і він його труїти не буде", – резюмував засновник BYPOL.

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