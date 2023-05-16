Їх у стрімі обговорили ведуча Катерина Соляр та журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков, інформує 24 Канал. Вони припустили, що це відео могло бути заготовлене заздалегідь.

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Експонат воскових фігур

Олексій Бурлаков зазначив, що спочатку в мережі було фото Лукашенка, де він мав дуже "відфотошоплений" вигляд. Але згодом залишилося тільки відео, на якому його зовнішність теж значно відредагована.

"Він схожий на експонат із музею воскових фігур. Може він опанував мистецтво двійників і в нього тепер є теж кілька. Потім, здається, це фото зникло з офіційних пресрелізів, а відео залишилося – на них він навіть говорить. І говорить таким голосом, ніби при смерті. Або за нього якась штучна нейромережа домовляє, а він хіба що ворушить губами", – припустив журналіст.

Він додав про інший "ляп", коли спочатку в Лукашенка була забинтована одна рука, а на полігоні вже інша.

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Не хоче відпускати владу

У свою чергу Катерина Соляр відзначила цікавий факт, Лукашенко спостерігав за тим, що відбувається на полігоні через камери відеоспостереження, а не безпосередньо. І, можливо, це могло бути записане раніше відео. Оскільки з'явилося воно дуже раптово, ніби у відповідь на всі розмови.

Лукашенко не відпускає владу, тому доводиться в такому стані говорити. Якщо це правда, він живий-здоровий, говорить без сторонньої допомоги, то може це бути запис?,

– теж припустив таку думку Олексій Бурлаков.

Звідси постає цікаве питання: чи не готуються в Білорусі передавати владу наступнику Лукашенка, зокрема його сину Миколі.

"Думаю ні. Дивлячись хто є причиною. Якщо Росія і його (Лукашенка – 24 Канал) дійсно отруїли, то тоді їм не потрібен Колєнька. В них є щонайменше є 3 людини, які можуть замінити Лукашенка. Вольфович – секретар Радбезу Білорусі. Це людина, яка за змінами в Конституції бере владу в Білорусі у разі смерті президента. Ніхто не зможе довести, що він – людина Росії", – припустив журналіст.

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