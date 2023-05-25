Такое мнение 24 Каналу озвучил основатель инициативы бывших белорусских правоохранителей BYPOL Александр Азаров. Он добавил, что в последнее время этот вопрос перестал обсуждаться.

Смотрите также "Ему стоит не в гроб, а в Гаагу": что ждет Беларусь, если Лукашенко умрет

Лукашенко хотел ядерное оружие

Лукашенко размечтался о ядерном оружии и рассказал всем, что Беларусь станет ядерным государством, а он сможет на ровне вести переговоры с другими. Впрочем, россияне, в свою очередь, приостановили его стремление и заявили, если они и будут размещать оружие, то будет оно под их контролем.

Сейчас на эту тему перестали говорить и представитель Беларуси, кажется, в ООН заявил, что уже не планируется поставлять ядерное оружие. Это очень большая проблема для Лукашенко и, я предполагаю, на эту тему он поехал говорить,

– объяснил он.

Александр Азаров о событиях в Беларуси: смотреть видео

Россия может атаковать Беларусь

Также Александр Азаров прокомментировал тот факт, что Россия может напасть на Беларусь, если та откажется стать плацдармом для войны. Здесь вероятность почти нулевая.

"Россияне будут действовать хитро – они не будут нападать на Беларусь и не видно, чтобы "элиты", которые возле Лукашенко, планировали разорвать отношения с Путиным или Россией. Они официально заявляют о своей поддержке", – пояснил Азаров.

Александр Лукашенко: последние новости