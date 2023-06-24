РосСМИ заявили, что вагнеровцы вошли в Московскую область. Они вроде бы уже – в городе Барабаново.

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Сообщается, что до российской столицы осталось 2 часа дороги.

Где находится Барабаново: показываем на карте

Что было раньше

РосСМИ сообщили, что вагнеровцы уже проехали Елец – город в Липецкой области. Прямой дорогой до Москвы – 340 километров. К слову, сообщают, что в окрестностях российской столицы роют окопы и стоят БТР.

Губернатор Липецкой области подтвердил, что вагнеровцы двигаются по территории региона.

Где находится Елец: показываем на карте

Кроме того, СМИ подчеркнули, что вагнеровцы, вероятно, заняли Красное в Липецкой области. Сообщается, что вагнеровцы двигались через населенный пункт. Часть из них отправилась в Москву. Часть – осталась в Красном.

Где расположено Красное: показываем на карте

Дороги в Москву перекрывают: смотрите видео

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