РосСМИ заявили, что вагнеровцы вошли в Московскую область. Они вроде бы уже – в городе Барабаново.
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Сообщается, что до российской столицы осталось 2 часа дороги.
Где находится Барабаново: показываем на карте
Что было раньше
РосСМИ сообщили, что вагнеровцы уже проехали Елец – город в Липецкой области. Прямой дорогой до Москвы – 340 километров. К слову, сообщают, что в окрестностях российской столицы роют окопы и стоят БТР.
Губернатор Липецкой области подтвердил, что вагнеровцы двигаются по территории региона.
Где находится Елец: показываем на карте
Кроме того, СМИ подчеркнули, что вагнеровцы, вероятно, заняли Красное в Липецкой области. Сообщается, что вагнеровцы двигались через населенный пункт. Часть из них отправилась в Москву. Часть – осталась в Красном.
Где расположено Красное: показываем на карте
Дороги в Москву перекрывают: смотрите видео
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