Однако российский президент и словом не обмолвился о мятеже вагнеровцев. Следует заметить, что он длился менее суток.

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Путин сделал первое заявление после бунта Пригожина

На сайте Кремля 26 июня загрузили видео новой речи Путина. Российский президент не упомянул в обращении о штурме, приветствуя участников промышленного форума. Традиционно непонятно, когда и где записали это заявление.

Также Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Ибрагимом Раиси. Тот выразил полную поддержку российскому руководству,

Анализ московского корреспондента Sky News Дианы Магнай свидетельствует, что Путин будет проводить еще больше встреч в стиле "business as usual", поскольку последствия мятежа Пригожина до сих пор продолжаются.

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Кратко о неудачном мятеже Пригожина