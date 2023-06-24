Вагнеровцам остается все меньше километров до Москвы. Между тем, в Липецкой области решили "креативно" их останавливать – перекопать асфальт.

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Местные жители в шоке. Они не понимают, как теперь добраться до дома. Россиянин жалуется, что стоит возле машины, смотрит на разрытую дорогу и не знает, что теперь делать и куда ехать. Возможно, местные власти надеются потом отмыть деньги на ремонте дороги.

В Липецкой области перекопали шоссе / Кадры из соцсетей

Экскаваторы вытащили на разные участки дороги. Число недовольных комментариев такими разрушительными действиями растет постоянно.

Заметьте! В то же время разрытые дороги не очень помогли. Губернатор Липецкой области уже подтвердил, что вагнеровцы зашли на территорию области.

Что происходит в Москве

Тем временем в окрестностях Москвы роют окопы. Туда подтянулись и БТРы. Сообщается, что в российской столице могут ввести комендантский час и отключить интернет. Испуганные россияне пытаются уехать. Цена на билеты стремительно растет, их остается меньше.