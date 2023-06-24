Вагнерівцям залишається все менше кілометрів до Москви. Тим часом у Липецькій області вирішили "креативно" їх зупиняти – перекопати асфальт.

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Місцеві жителі шоковані. Вони не розуміють, як тепер добиратися до дому. Росіянин бідкається, що стоїть біля машини, дивиться на розриту дорогу й не знає, що тепер робити та куди їхати. Можливо, місцева влада сподівається потім відмити гроші на ремонті дороги.

У Липецькій області перекопали шосе / Кадри з соцмереж

Екскаватори витягнули на різні ділянки дороги. Кількість невдоволених коментарів такими руйнівними діями зростає постійно.

Зауважте! Водночас розриті дороги не надто допомогли. Губернатор Липецької області вже підтвердив, що вагнерівці зайшли на територію області.

Що відбувається у Москві

Тим часом на околицях Москви риють окопи. Туди підтягнулися вже й БТРи. Повідомляють, що у російській столиці можуть запровадити комендантську годину та вимкнути інтернет. Перелякані росіяни намагаються втекти. Ціна на квитки стрімко зростає, їх залишається все менше.