Що відбувається з російською часткою Danone

У 2023 році за наказом Путіна було захоплено потужності Danone. Це рейдерство назване російською владою "націоналізація".

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Danone вирішив продати підприємства, що знаходяться на території Росії. Отримати ці потужності має російський бізнесмен, що пов'язаний з чеченською владою.

Підприємства Life & Nutrition будуть продані російській молочній компанії "Вамін Татарстан". Тобто, Мінтімеру Мінгазову, який неодноразово був помічений у співпраці з Кремлем.

Яка ситуація з Danone зараз

Після так званої націоналізації, до ради директорів Danone входив Мінтімер Мінгазов. Безпосереднім керівником бізнесу був племінник Кадирова – Якуб Закрієв. А от директором нещодавно створеної "Вамін Татарстан" став бінесмен Айрат Мухамадеєв.

Як відомо, потужності Life & Nutrition будуть викуплені за 191,5 мільйона доларів. 83,2 мільйона доларів з яких мають бути витрачені на обслуговування боргу за операціями в Росії. Вказана вартість враховує 56% знижку за вартість активів, яку самостійно встановив Кремль за вихід компанії з російського ринку.

Нагадаємо! Представники Danone повідомили про підтримку своїх потужностей в Росії до липня 2025 року. Таку політику компанія пояснює локалізацією виробництва деяких інгредієнтів, щоб російські споживачі отримували якісну продукцію.