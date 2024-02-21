Скільки ФОП зареєстрували в Україні

За даними дослідження YouControl, з лютого 2023 по лютий 2024 року було створено 314 392 ФОПи. Це перевищує показники 2021 року, коли було зареєстровано 268 382 ФОПи — найбільше за всю історію незалежності України.

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У цей період також зросла кількість зареєстрованих юридичних осіб та компаній, хоча цей показник ще не досягнув довоєнного рівня. Загальна кількість нових компаній, зареєстрованих у цей період, склала понад 27,3 тисяч.

Які види діяльності ФОП були найпопулярніші:

послуги перукарень та салонів краси — 19,4 тисяч;

роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах — 18,1 тисяч;

роздрібна торгівля через Інтернет — 17,9 тисяч;

комп'ютерне програмування — 17,5 тисяч.

Що було торік

Торік серед новостворених ФОПів переважали ІТ-спеціалісти, але з настанням другого року війни їхня частка впала майже наполовину. Підприємства, засновані протягом другого року воєнного стану, найчастіше вибирали сферу неспеціалізованої гуртової торгівлі — це 6,7% з усіх нових компаній.

Серед інших популярних напрямків діяльності були:

оренда нерухомості — 6,2%;

будівництво житлових і комерційних об'єктів — 3,8%;

вантажні автоперевезення — 3,1%.

Київ залишається лідером за кількістю новостворених бізнесів: тут зареєстровано 9,8 тисяч (36%) компаній та 44,6 тисяч (14%) ФОПів.

До слова! До переліку міст з найвищою кількістю нових ФОПів також увійшли Дніпро, Харків, Одеса, Запоріжжя та Кривий Ріг, попри щоденні російські ракетні атаки. Аналітики YouControl відзначають: попри виклики, українські підприємці продовжують демонструвати витривалість та активно сприяють розвитку економіки країни.